مدبولى يشهد احتفالية التجهيز لتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر

جدة - نرمين السيد - شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء، احتفالية التجهيز لتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر.



جدة - نرمين السيد - شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء، احتفالية التجهيز لتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، قد اجتمع اليوم بالمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض موقف تنفيذ عدد من المشروعات ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية.

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