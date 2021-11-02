خالد عبدالغفار: لم أنم منذ 48 ساعة لتقديم أفضل خدمة للمرضى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أنه لم يرَ النوم بسبب اجتماعاته مع قيادات وزارة الصحة، حرصا على تقديم أفضل خدمة للمريض المصري.

وأوضح عبدالغفار، أن العمل يجرى فى كل قطاعات الوزارة على قدم وساق لتوفير الرعاية الطبية وأفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتكليف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قائما بأعمال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لحين شفائها.

وجاء نص القرار بالعدد ٤٣ بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ يقوم الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد - وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأعمال السيدة الدكتورة /د هالة مصطفى السيد زايد - وزيرة الصحة والسكان لحين تماثلها للشفاء.