/659470/التشكيل-الرسمي-لمباراة-برشلونة-ودينامو-كييف-بدوري-ابطال-أوروبا
تقام بعد قليل مباراة دينامو كييف الأكوراني وبرشلونة الإسباني، لحساب المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويلعب سيرجي بارخوان مدرب برشلونة المباراة الأولى له مع الفريق في بطولة أوروبا، ويسعى لتحقيق الفوز الأول مع الفريق.
أما ميرسيا لوشيسكو مدرب دينامو كييف يبحث عن الفوز اليوم من أجل إحياء آماله في الصعود للدور القادم في البطولة.
وفيما يلي تشكيل برشلونة الرسمي للمباراة:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن
خط الدفاع: أوسكار مينغويزا، إريك جارسيا، كليمونت لينغليت، جوردي ألبا
خط الوسط: نيكولاس غونزاليس، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج
خط الهجوم: بابلو مارتن باييز، أنسو فاتي، ممفيس ديباي
تشكيل دينامو كييف الرسمي:
حراسة المرمى: جيورجي بوشكان، توماسز كيدزيورا، إيليا زيرني، أوليكساندر سيروتا
خط الوسط: كارافاييف، سيرهي سيدورشوك، ميكولا شابارينكو، فيكتور تسيجانكوف
خط الهجوم: فيتالي بيوالسكي، كارلوس دوبينا، دينيس غارماش
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ودينامو كييف بدوري ابطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.