/659470/التشكيل-الرسمي-لمباراة-برشلونة-ودينامو-كييف-بدوري-ابطال-أوروبا

تقام بعد قليل مباراة دينامو كييف الأكوراني وبرشلونة الإسباني، لحساب المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب سيرجي بارخوان مدرب برشلونة المباراة الأولى له مع الفريق في بطولة أوروبا، ويسعى لتحقيق الفوز الأول مع الفريق.

أما ميرسيا لوشيسكو مدرب دينامو كييف يبحث عن الفوز اليوم من أجل إحياء آماله في الصعود للدور القادم في البطولة.

وفيما يلي تشكيل برشلونة الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن

خط الدفاع: أوسكار مينغويزا، إريك جارسيا، كليمونت لينغليت، جوردي ألبا

خط الوسط: نيكولاس غونزاليس، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج

خط الهجوم: بابلو مارتن باييز، أنسو فاتي، ممفيس ديباي

تشكيل دينامو كييف الرسمي:

حراسة المرمى: جيورجي بوشكان، توماسز كيدزيورا، إيليا زيرني، أوليكساندر سيروتا

خط الوسط: كارافاييف، سيرهي سيدورشوك، ميكولا شابارينكو، فيكتور تسيجانكوف

خط الهجوم: فيتالي بيوالسكي، كارلوس دوبينا، دينيس غارماش