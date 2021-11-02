/659472/محمد-صلاح-المدرب-المصري-يتعرض-للإهانة-بشكل-مستمر-ورحيل-طلعت-يوسف-عن-الإسماعيلي-صدمة-وأرفض-تدريب-الفريق-بسبب-يحيى-الكومي

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن المدربين في مصر متهانين بشكل مستمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "المدرب المصري يتعرض للإهانة بشكل مستمر، ولا يوجد حماية من اتحاد كرة القدم المصري للمدربين".

وزاد "يحيى الكومي لديه حق 50% فقط وطلعت يوسف نفس الأمر، لأنه لم يتواجد مع الفريق منذ بداية الموسم بسبب غصابتة بفيروس كوروان، ويبتعد عن الفريق إجباريا بسبب هذا الأمر، وكان يجب على رئيس النادي أن يتحدث معه من أجل الإطمئنان عليه".

وواصل "من حق رئيس النادي أن يقرر رحيل المدرب ولكن لأنه لم يكن متواجدا مع الفريق فمن الصعب الحديث عن الأمور المالية وكل مدرب عن الأموال الذي حصل عليها".

وأردف "الإسماعيلي فريق كبير للغاية، وتضامنت مع إيهاب جلال مدرب الفريق السابق لأنه لابد أن يكون هناك دعم للفريق، والكومي لم يتعاقد مع طلعت يوسف حتى يحكم على المدير الفني".

وتابع "المدير الفني عندما يتعرض للهزيمة يتم رحيلة وهو كبش الفداء، وكانت لدي أزمة مع محمد الطويلة رئيس النجوم، ولم أتمكن أن أحصل لعى حقوقي، وهناك أزمات تحدث للمدربين".

واختتم "لابد أن تكون هناك رابطة للمدربين من أجل حمايتهم، ولو تم عرض علي 2 مليون جنية لتدريب الإسماعيلي سأرفض تدريب الفريق".