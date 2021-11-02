/659473/كريستيانو-رونالدو-يقود-التشكيل-الرسمي-لمباراة-مانشستر-يونايتد-وأتلانتا-بدوري-أبطال-أوروبا

يستضيف ملعب جيويس، مباراة أتلانتا الإيطالي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين كانت مليئة بالأهداف والقوة، وانتهت لصالح اصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعتبر مبارتي أتلانتا ومانشستر سيتي هي الفرصة الأخيرة لأولي جونار سولشاير مدرب اليونايتد مع الفريق قبل إتخاذ قرار الرحيل المباشر.

ويسعى جياب بييرو جاسبريني أن يحقق الفوز في لقاء اليوم والمنافسة على التأهل للدور القادم وإقصاء مانشستر يونايتد.

وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: أرون فان بيساكا، ايريك بايلي، رافايل فاران، هاري ماغوير، لوك شاو

خط الوسط: برونو فيرنانديز، سكوت مكتوميناي، بول بوجبا

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو.

تشكيل أتلانتا الإيطالي الرسمي:

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: مارتن دي رون، ميريح ديميرال، خوسيه لويس بالومينو، دافيد زاباكوستا

خط الوسط: ريمو فريلر، تيون كووبمبيتيرز، جواكيم مايهلي

خط الهجوم: جوسيب إيليشيش، ماريو باساليتش، دوفان زاباتا