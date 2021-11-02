«وزير المالية يثير أزمة والأطباء يرفضون الحبس»..ماذا حدث فى مجلس النواب قبل ديربى الأهلى والزمالك؟«فيديو وصور»

/659474/وزير-المالية-يثير-أزمة-والأطباء-يرفضون-الحبسماذا-حدث-فى-مجلس-النواب-قبل-ديربى-الأهلى-والزمالكفيديو-وصور

شهدت مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قبل أيام من مباراة القمة بين الأهلى والزمالك إثارة لملف الحكم الصادر بشأن لاع الزمالك محمود شيكابالا، وضرورعمل اتحاد كرة القدم على تنفيذه حتى لو تطلب الأمر القوة الجبرية من خلال المحكمة، وذلك بتأكيد من وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحىـ وأيضا رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب.

دوت الخليج ومباراة القمة

قانون المالية الموحد

المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية الموحد، وسط دعم ومساندة من الأغلبية مع إعتراضات من جانب حزبا العدل ومصر الحديثة بداعى مخالفة القانون لعدد من بنود الدستور وخاصة فيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء وفاعلية تطبيقها بالشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة.

غياب وزير المالية

غياب وزير المالية د. محمد معيط عن الجلسة العامة دعا لإعتراضات من النواب حيث عقب الحكومة بأنه بمهمة وطنية خارج البلاد، فيما قام رئيس المجلس بالإعلان عن أن المجلس سيكتفى النقاش من حيث المبدأ ويواصل مناقشة المواد بحضور الوزير فى الجلسات المقبلة والتى تم رفع الأعمال لـ14نوفمبر لها، فيما حاول النائب محمد عبد العليم داود عن حزب الوفد الهجوم على الحكومة بشأن غيابها إلا عدد من النواب طالبوه بالانضباط وعدم ترويج كلمات ليست فى محلها.

منتدى غاز المتوسط

المجلس أقر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2021 فيما وجه أعضاء مجلس النواب، تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لجهوده ونظرته الثاقبة نحو إنشاء منتدى غاز المتوسط، وما يستتبعه ذلك من استضافة مصر لمقر المنتدى.

اللجان النوعية

لجنة الشئون الصحية

شهدت اللجنة مناقشة مشروع قانون النائب أيمن أبو العلا بشأن المسئولية الطبية بحضور ومشاركة ممثلى النقابات الطبية، أيضا وزير التعليم العالى خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزيرة الصحة، حيث تم التوافق على أهمية مشروع القانون وضرورة إصداره بجانب أن يكون للحكومة مشروع قانون بجانب تشريعات الأعضاء فى الوقت الذى تحفظ المجلس الأعلى للجامعات وأيضا نقيب الأطباء بشأن ما تضمنته مشروعات القوانين المقدمة بشأن حبس الأطباء فى الخطأ المهنى، فيما انتهت اللجنة إلى ضرورة عقد جلسة ثانية بمشاركة ممثلى القطاع الطبى ومواصلة النقاش.

لجنة الشئون الإقتصادية

اجتماع اللجنة كان بمشاركة د.رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، والتى استعرضت دور وزارة التعاون الدولي في تعزيز الشراكات ودفع أجندة التمويل الإنمائي والتطورات الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن التمويلات الإنمائية عززت جهود الحكومة لتنمية قطاعات حيوية مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والإسكان الاجتماعي

أكدت أيضا أن الدولة تطبق قواعد حوكمة شديدة على التمويلات الإنمائية ولا يوجد دولار يتم إقراره بدون المرور بعدد من مراحل الموافقات للتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد وأن المشروعات الممولة من شركاء التنمية تحقق أثر مباشر على المواطن في قطاعات حيوية عدة على رأسها الكهرباء والنقل والإسكان والغاز الطبيعي، كما أن اختيار المشروعات الممولة من شركاء التنمية يتم بعناية دقيقة وتعاون وتنسيق تام بين كافة الجهات الحكومية والوزارة تتابع بشكل دوري استخدامات التمويلات التنموية وعززنا الشفافية من خلال مطابقتها مع أهداف التنمية المستدامة.

لجنة الزراعة

اللجنة أعلنت تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك وتضم أعضاء لجنة الزراعة لمتابعة ملف نقص الأسمدة، ومتابعة مدى التزام التنفيذيين بتوريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للوزارة وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية ومن ثم على الفلاحين للتصدي للسوق السوداء، وذلك فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن هذه الإشكالية.

لجنة الإسكان

اللجنة أعلنت تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة مطروح للوقوف على أزمة النجوع والتجمعات الواقعة يمين طريق الإسكندرية ومطروح، بواقع ٢٥٠ تجمع ما بين مركز العلمين والضبعة ومطروح، والذين يتم نقلهم من أماكنهم بدون توفير بديل والاكتفاء بتعويضهم ماديا.

لجنة المشروعات الصغيرة

اجتمعت اللجنةلمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مؤكدة ضرورة معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاعتداد بالرخص الصادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات، وعدم طلب استصدار رخصة ثانية طبقا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

لجنة الرياضة

ناقشت عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بغلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية التابعة للمحافظة وتقديم الدعم المالى لنادى المنيا ، حيث أكد الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، أنه سيتم دراسة الأمر مع كلا من وزارة التخطيط ووزارة الشباب والرياضة للعمل على إعادة فتح الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية، وهو ما طالب به الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة خلال زيارتها الأخيرة للإسكندرية فيما يتعلق بالصالة المغطاة، فيما أكد مسؤولى الوزارة بشأن نادى المنيا على الدعم لهم.

مجلس الشيوخ

لجنة الشباب