حقيقة خضوع الفنانة سهير البابلي لعملية قلب مفتوح

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دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي بعد تدهور حالتها الصحية

وقالت نيفين القرناوي، ابنة سهير البابلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم موضحة حقيقة خضوعها لعملية قلب مفتوح: “سمعت دلوقت حد بيقول إنها دخلت تعمل قلب مفتوح، كلام مش مظبوط خالص”.

وتابعت كاشفة عن أسباب تدهور حالتها الصحية من البداية: “كانت أول حاجة السبب والله أعلم هبوط السكر العالي جدا، لحقوا طبعا، والسكر لما هبط عمل جفاف في الجسم، والبروتين نقص جدا من الجسم، فابتدت تمتنع عن الكلام والأكل والشرب. ولما دخلت تعمل تشيك أب لقى في مية على الرئة، وشوية لقى كمان جلطة فعضلة القلب وقفت، بس الحمد لله شغلوها بفضل الله وهي دلوقت تحت الرعاية في العناية المركزة”.

أخر تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي

وأضافت القرناوي: “أنا بكلمها وهي من ساعة ما دخلت بتتكلم، ودرجة الوعي جميل، بس في أوقات بيدوها مهدئ عشان في حاجات راكبة. في خراطيم عشان التنفس لإن الأكسجين نزل جدا عشان المية على الرئة، وعشان عضلة القلب وقفت، فلازم يريحوا شوية متبقاش قاعدة مركزة قوي مبتنامش، فبيدوها مهدئ عشان تسترخي ويقدروا يشوفوا درجة التحسن”.

معلومات حول سهير البابلي

وتعتبر الفنانة سهير البابلي من أهم الكوميديانات، فقد قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة بالمسرح والسينما والتليفزيون، ولعل أبرز أعمالها: "ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، استقالة عالمة ذرة، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال.

ومن أشهر أعمال سهير البابلي الفنية فيلم “بكيزة وزغلول”، والذي طرحه عام 1986، من تأليف إسعاد يونس، بطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولي، زوزو نبيل، شريف منير، إخراج أحمد بدر الدين.

مسلسل قانون سوسكا أخر أعمال سهير البابلي

وكان آخر أعمال سهير البابلي مسلسل “قانون سوسكا”، والذي قدمته عام 2016، ودارت أحداثه حول دكتورة مصرية تدعى رقية ولعبت دورها الفنانة سهير البابلي، عاشت في كندا وعندما يتوفى زوجها تعود إلى مصر وتحول منزلها لبيت للمغتربات، وتكتشف من خلال الفتيات المشاكل التي تواجهن، والتغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على المجتمع.

والعمل من بطولة سهير البابلي، عزت أبو عوف، إنجي أباظة، بسمة محيي زايد، شيرين، رامي غيط، سماح غندور، رشا نور الدين ليندا فهمي، منير مكرم، إسلام صبري، تأليف ربيع فرج، إخراج مازن الجبلي.