/659477/وفاة-مسن-إثر-حادث-بين-سيارة-ودراجة-نارية-بقنا

شهد طريق نجع حمادي محافظة قنا، مساء، اليوم الثلاثاء، وفاة مسن إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، وتم نقل الجثمان الي المستشفي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة مسن إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بقنا

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات يفيد بوفاة «صبري رياض داريوس»، 68 عامًا، في حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، بجوار شركة السكر .

وعلي الفور تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر أمرت نيابة محرم بك بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بسرعة طلب تحريات المباحث بشأن واقعة قيام عاطل بالتعدى على ربة منزل وطعنها بمنطقة الرقبة، والتحفظ على جميع كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل طعن ربة منزل في الإسكندرية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبالها سيدة، مقيمة بدائرة القسم، مُصابة بجرح قطعي بالرقبة واستقرار حالتها.

شراء بعض الاحتياجات

وانتقل على الفور رجال مباحث القسم، وسؤالها قررت أنه خلال قيامها بشراء بعض الاحتياجات من أحد الأسواق بدائرة القسم فوجئت بتعدى أحد الأشخاص عليها بآلة حادة وإحداث إصابتها غير معلوم لديها.

كما أوضحت تحريات رجال المباحث عن تحديد مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بنفس القرية، بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إلقاء القبض عليه، وأتضح أنه مهتز نفسيا، وبسؤال أسرته، قرروا بأنه يعاني من اضطراب نفسي ويعالج لدى أحد الأطباء النفسيين، وضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التحقيقات.