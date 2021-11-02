/659480/رئيس-الوزراء-ممشى-أهل-مصر-من-أبرز-مشروعات-التنزه-والترفيه-والجذب-السياحي-في-وسط-القاهرة

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالا؛ بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر" وبدء التجهيزات لافتتاحها مطلع العام المقبل، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة "سيتى إيدج"، وجورج متري، رئيس مجلس إدارة شركة "كونسل ماسترز"، ووليد بورسلان، مدير عام العمليات بشركة "كونسل ماسترز" وعدد من المسئولين الحكوميين.

دوت الخليج

رئيس الوزراء يحضر احتفالا بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر"

واستقل رئيس الوزراء مركبا نيليا تجول به في امتداد المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر"؛ حيث استمع إلى شرح من مسئولي شركة "كونسل ماسترز" حول آلية إدارة وتشغيل المشروع.

وأشاد رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر" على كورنيش النيل، الذي يجري استكمال باقى مراحله ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة، مؤكدا أن المشروع يحقق بُعدا اجتماعيا مهما؛ فالممشى سيكون مفتوحا أمام جميع المواطنين المصريين، للاستمتاع بمكوناته التي تضم مساحات واسعة للترفيه والسياحة والتسوق.

وشدد رئيس الوزراء على مسئولى الشركة التى تتولى التشغيل ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة، وكذا الأمن للحفاظ على ما تحقق فى هذا المكان من إنجاز.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "ممشى أهل مصر" يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، والتنمية العمرانية الحضرية، مؤكداً أن المشروع من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي في وسط القاهرة.

وفي السياق ذاته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن افتتاح "ممشى أهل مصر" لأول مرة للجمهور، يعد حدثا مهما، خاصة أنه يتم بذل جهود كبيرة لسرعة إنجاز المشروع بكافة مراحله، موضحا أن المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها، تمتد من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى إمبابة، بطول 1.8 كم، وتضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش، بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5 م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م، كما تشمل عدة مبان، تتمثل في: 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و56 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، فضلاً عن وجود 3 مدرجات بها بإجمالي أطوال 315 م، تتسع لـ 1240 فردا، وتضم المرحلة الأولى كذلك مسرحا على مساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا، فضلا عن أعمال التنسيق، والنوافير.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز المراحل الثلاث المتبقية، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، المشرفة على التتفيذ، وذلك لسرعة الانتهاء منها في المواعيد المحددة، كما سيتم بالتوازي مع ذلك تطوير إضاءات واجهات جميع المباني المحيطة بمشروع أهل مصر.

وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع "ممشى أهل مصر" بطول 3.2 كم، وهي كالتالي: المسافة من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر بطول 0.8 كم، و المسافة من كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو بطول1.1 كم، والامتداد من كوبرى إمبابة إلى كوبرى الساحل بطول 1,3 كم، أما المرحلة الثالثة فهي تمتد بطول 3 كم وتتكون من قطاعين، القطاع الشمالي من كوبرى "دوت الخليج" حتى كوبرى الساحل بطول 1.9 كم، فيما يمتد القطاع الجنوبي من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى الميريديان بطول 1.1 كم.

وأضاف وزير الإسكان أن المرحلة الرابعة من مراحل تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، تم البدء في تنفيذها بجزيرة الزمالك، من خلال تطوير ممشى كورنيش النيل، عن طريق إنشاء مسار مواز لكورنيش النيل بمحيط جزيرة الزمالك.