/659481/أعضاء-الإسماعيلي-نرفض-رحيل-طلعت-يوسف-عن-تدريب-الفريق-وقرار-الكومي-انفرادي-فقط
أكد خالد الطيب، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، أنه سعيد بنجاح مجلس الإدارة من أجل نجاح الفريق خلال الفترة القادمة.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "مجلس يحيى الكومي لم يقرر رحيل طلعت يوسف عن الفريق حتى الأن، لأنه لم يتم إعتماد نتيجة الانتخابات حتى الأن من اللجنة الأولمبية المصرية".
وزاد "يحيى الكومي قام بعمل قرار إنفرادي له برحيل طلعت يوسف وهذا القرار جاء إنفرادي بدون الرجوع لمجلس الإدارة بالكامل وهو مرفوض تماما".
وتابع "الانتخابات لم تعتمد رسميا من اللجنة الأولمبية ونحترم طلعت يوسف مدرب الفريق ونحافظ على سمعة النادي والفريق، ونريد تواجد إنطباع جيد".
واختتم "نقدر تماما فترة المرض الذي يمر بها يحيى الكومي خلال الفترة الماضية، ونتمنى له السلامة أولا قبل أي شئ وكل الأمور في طريقها للحل".
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