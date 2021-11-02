/659482/رئيس-مجلس-إدارة-شركة-كونسل-ماسترز-ممشى-أهل-مصر-أهم-وجهات-التنزه-والمشروع-سيضم-مجموعة-من-العلامات-التجارية

أشار جورج متري، رئيس مجلس إدارة شركة "كونسل ماسترز"، إلى تعاقد الشركة على قيامها بإدارة وتشغيل النواحي التجارية بمشروع "ممشى أهل مصر"، وذلك مع شركة "سيتي إيدج"، ممثلة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة للمشروع.

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رئيس مجلس إدارة شركة "كونسل ماسترز”: تعاقدنا في وقت سابق على إدارة ممشي أهل مصر السياحي

وأضاف: تعاقدنا في وقت سابق على إدارة ممشي أهل مصر السياحي، بما يشمله من أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وخدمية من مطاعم وكافتيريات ومحلات وأماكن ترفيهية وجراجات وأماكن للجلوس الخاصة باستقبال زوار الممشى بالإضافة الى العديد من الأنشطة الاخرى مثل المسرح الترفيهي، وأماكن انتظار السيارات، والمرسى النهري، ومنطقة الخدمات المكشوفة، بالإضافة الى مجموعة من المساحات الإعلانية بطول الممشى، وشاشات لعرض أهم الأحداث الوطنية والرياضية، ليشمل المشروع فعاليات ترفيهية ووطنية وعالمية على مدار العام.

وثمّن "متري" الدعم الحكومي لمشروع "ممشى أهل مصر"، تحت إشراف وزارتي الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كونسل ماسترز: مشروع أهل مصر أهم وجهات التنزه

ووصف رئيس مجلس إدارة شركة ""كونسل ماسترز" مشروع "ممشى أهل مصر" بأنه أحد أهم وجهات التنزه على ضفاف نهر النيل، موضحا أن المشروع سيضم مجموعة من أبرز العلامات التجارية المعروفة، من محلات تجزئة ومطاعم و"كافيهات"، والمكتبات المتنقلة حتى يتسنى لرواد الممشى ممارسة هواية القراءة بينما يجلسون على ضفاف النيل.

وأشار إلى أن الممشى سيشهد الممشى بصورة مستمرة تنظيم فعاليات ترفيهية ممزوجة بروح نهر النيل الأصيلة مستفيدة بالموقع المبهر، فهناك خطة لعمل إضاءة نيلية في المناسبات القومية والاحتفالات السنوية، وكذلك سيتم عقد معارض لفنانين تشكيليين محليين وعالميين، ستخصص إيراداته لصالح مستشفى سرطان الأطفال٥٧٣٥٧.

وأكد أنه سيكون متاحا لكافة المواطنين التنزه على الممشى طالما أنه يلتزم بالقواعد، ولا يسىء إلى هذا المشروع العظيم.