بعد انتهاء المرحلة الأولى.. مدبولى يحدد موعد افتتاح ممشى أهل مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والمهندس محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة "سيتى إيدج"، وجورج مترى، رئيس مجلس إدارة شركة "كونسل ماسترز"، ووليد بورسلان، مدير عام العمليات بشركة "كونسل ماسترز" وعدد من المسئولين الحكوميين.

واستقل رئيس الوزراء مركبا نيليا تجول به فى امتداد المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر"؛ حيث استمع إلى شرح من مسئولى شركة "كونسل ماسترز" حول آلية إدارة وتشغيل المشروع.

وأشاد رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر" على كورنيش النيل، الذى يجرى استكمال باقى مراحله ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة، مؤكدا أن المشروع يحقق بعدا اجتماعيا مهما؛ فالممشى سيكون مفتوحا أمام جميع المواطنين المصريين، للاستمتاع بمكوناته التى تضم مساحات واسعة للترفيه والسياحة والتسوق.

وشدد رئيس الوزراء على مسئولى الشركة التى تتولى التشغيل ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة، وكذا الأمن للحفاظ على ما تحقق فى هذا المكان من إنجاز.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: "ممشى أهل مصر" يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتنفيذ المشروعات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة، والتنمية العمرانية الحضرية، مؤكدا أن المشروع من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحى فى وسط القاهرة.

وفى السياق ذاته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن افتتاح "ممشى أهل مصر" لأول مرة للجمهور، يعد حدثا مهما، خاصة أنه يتم بذل جهود كبيرة لسرعة إنجاز المشروع بكافة مراحله، موضحا أن المرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها، تمتد من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى إمبابة، بطول 1.8 كم.

كما تضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش، بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5 م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م، كما تشمل عدة مبان، تتمثل فى: 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و56 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، فضلا عن وجود 3 مدرجات بها بإجمالى أطوال 315 م، تتسع لـ 1240 فردا، وتضم المرحلة الأولى كذلك مسرحا على مساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا، فضلا عن أعمال التنسيق، والنوافير.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن العمل يجرى على قدم وساق لإنجاز المراحل الثلاث المتبقية، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، المشرفة على التنفيذ، لسرعة الانتهاء منها فى المواعيد المحددة، كما سيتم بالتوازى مع ذلك تطوير إضاءات واجهات جميع المبانى المحيطة بمشروع أهل مصر.

وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع "ممشى أهل مصر" بطول 3.2 كم، وهى كالتالى: المسافة من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر بطول 0.8 كم، والمسافة من كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو بطول 1.1 كم، والامتداد من كوبرى إمبابة إلى كوبرى الساحل بطول 1،3 كم، أما المرحلة الثالثة فهى تمتد بطول 3 كم وتتكون من قطاعين، القطاع الشمالى من كوبرى "تحيا مصر" حتى كوبرى الساحل بطول 1.9 كم، فيما يمتد القطاع الجنوبى من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى الميريديان بطول 1.1 كم.

وأضاف وزير الإسكان أن المرحلة الرابعة من مراحل تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، تم البدء فى تنفيذها بجزيرة الزمالك، من خلال تطوير ممشى كورنيش النيل، عن طريق إنشاء مسار مواز لكورنيش النيل بمحيط جزيرة الزمالك.

فى غضون ذلك، أشار جورج مترى، رئيس مجلس إدارة شركة "كونسل ماسترز"، إلى تعاقد الشركة على قيامها بإدارة وتشغيل النواحى التجارية بمشروع "ممشى أهل مصر"، وذلك مع شركة "سيتى إيدج"، ممثلة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة للمشروع.

وأضاف: تعاقدنا فى وقت سابق على إدارة ممشى أهل مصر السياحى، بما يشمله من أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وخدمية من مطاعم وكافتيريات ومحلات وأماكن ترفيهية وجراجات وأماكن للجلوس الخاصة باستقبال زوار الممشى بالإضافة الى العديد من الأنشطة الاخرى مثل المسرح الترفيهى، وأماكن انتظار السيارات، والمرسى النهرى، ومنطقة الخدمات المكشوفة، بالإضافة الى مجموعة من المساحات الإعلانية بطول الممشى، وشاشات لعرض أهم الأحداث الوطنية والرياضية، ليشمل المشروع فعاليات ترفيهية ووطنية وعالمية على مدار العام.

وثمن "مترى" الدعم الحكومى لمشروع "ممشى أهل مصر"، تحت إشراف وزارتى الموارد المائية والرى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووصف رئيس مجلس إدارة شركة ""كونسل ماسترز" مشروع "ممشى أهل مصر" بأنه أحد أهم وجهات التنزه على ضفاف نهر النيل، موضحا أن المشروع سيضم مجموعة من أبرز العلامات التجارية المعروفة، من محلات تجزئة ومطاعم و"كافيهات"، والمكتبات المتنقلة، حتى يتسنى لرواد الممشى ممارسة هواية القراءة بينما يجلسون على ضفاف النيل.

كما سيشهد الممشى بصورة مستمرة تنظيم فعاليات ترفيهية ممزوجة بروح نهر النيل الأصيلة مستفيدة بالموقع المبهر، فهناك خطة لعمل إضاءة نيلية فى المناسبات القومية والاحتفالات السنوية، وكذلك سيتم عقد معارض لفنانين تشكيليين محليين وعالميين، ستخصص إيراداته لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357.

وأكد أنه سيكون متاحا لكافة المواطنين التنزه على الممشى طالما أنه يلتزم بالقواعد، ولا يسىء إلى هذا المشروع العظيم.