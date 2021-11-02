السفير البريطانى بالقاهرة يشيد بخطاب الرئيس السيسى أمام قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - أشاد السفير البريطانى فى القاهرة جاريث بايلى، اليوم الثلاثاء، بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، مؤكدًا أن المملكة المتحدة ومصر يعملان فى شراكة معا لضمان تحقيق أهداف اتفاقية باريس.





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