وزيرة التضامن: نعمل على تخصيص معاش تأمينى لنحو 5 ملايين مزارع

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الدولة المصرية ستظل تتوسع في المظلة التأمينية بكافة ربوع الجمهورية حتى يجرى تأمين حياة أهالينا، وتابعت: "يأتي ذلك احتراماً وتقديراً لأهالينا في كل مكان بالجمهورية".
وأضافت الوزيرة، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن هناك 5 ملايين مزارع بمصر معظهم لا يمتلكون حيازات كبيرة، ويعتمدون على صحتهم من أجل تلبية احتياجاتهم، لذلك نعمل على التوسع في المظلة التأمينية لكل الفئات بالمجتمع، وبينها تخصيص معاشات للمزارعين.
وأكدت "نيفين القباج"، أن "معاشك بأيدك" يهدف إلى التأمين الصحى والتأمين على الحياة، ويوفر المظلة التأمينية حالة الوفاة أو العجز الكلى والحوادث والشيخوخة، وتابعت: "وده يمكن ينقله لأولاده".
ولفتت "نيفين القباج"، إلى أن برنامج "معاشك بأيدك"، ستجرى تجربته بمحافظة الفيوم، مضيفة: "أجرينا عينة بحث أكدت أن 56% من الفلاحين يريدون هذا المعاش".
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