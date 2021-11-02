خطوات ورابط الاستعلام عن رصيد الدعم ببطاقة التموين عبر موقع دعم مصر tamwin.com.eg

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محمد سياف - ابو ظبي - فعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، خدمة الاستعلام عن رصيد الدعم ببطاقة التموين، وذلك من خلال موقع دعم مصر الإلكتروني، بإتباع بعض الإرشادات نبينها لكم في هذا التقرير، كما فعلت الوزارة إمكانية القيام بالعديد من الخدمات التموينية عبر الإنترنت، تيسيراً على المواطنين، ومواصلة العمل على تحقيق أهداف روئية مصر 2030، والتي تتمركز حول وصول البلاد إلى ميكنة مختلف الخدمات الحكومية.

الخدمات التموينية عبر موقع دعم مصر

يمكن الآن إتمام مختلف الخدمات التموينية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي دعم مصر، أو من خلال المكاتب المطورة التابعة لوزارة التموين، وجدير بالذكر أنه دعت الوزارة كافة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء تسجيل أي بيانات خاصة بيهم عبر الإنترنت، وعدم مشاركتها مع المواقع الغير رسمية، حيث أنه يتم إتمام أغلب تلك الخدمات عبر موقعي دعم مصر، وبوابة الحكومية الرقمية، كما يجب تحري دقة المعلومات المضافة أثناء التسجيل أو الاستعلام عن أي خدمة، وعليه فتتمثل خدمات موقع دعم مصر التموينية فيما يلي:

الاستعلام عن رصيد الدعم ببطاقة التموين.

إضافةإضافة الأفراد للبطاقة التموينية.

إستخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة.

فصل الفرد المتزوج من بطاقة الأب.

نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

خطوات ورابط الاستعلام عن رصيد الدعم ببطاقة التموين

كما أشرنا في السطور السابقة فإنه تتم تلك الخدمة عبر الإنترنت من خلال بوابة دعم مصر الإلكترونية، والتي تقدم كافة خدمتها بصورة مجانية دون إضافة أو تحصيل رسوم، كما وجب التذكير إلي ضرورة الإلتزام بإدراج البيانات اللازمة بدقة، وذلك لضمان نجاح الخدمة، وعليه يمكنك الاستعلام عن رصيد الدعم ببطاقة التموين، من خلال إتباع الإرشادات التالية:

دخول رابط دعم مصر.

نقر على أيقونة الاستعلام عن الدعم.

كتابة بيانات المستعلم والبطاقة التموينية بدقة.

وأخيراً نقر عرض التفاصيل.

كيفية إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين

تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة طلبات تسجيل رقم الموبايل على موقعها الإلكتروني، لكافة المستفيدين من الخدمات التموينية في مصر، مع العلم بأنه عدم إضافة رقم المحمول، لا يضر بأي من الخدمات المقدمة، ولكن من شأنه أن يساهم في سهولة ويسر إتمام العديد من الخدمات، ويتم ذلك عبر دخول رابط دعم مصر الموضح أعلاه، وعلى غرار الاستعلام عن رصيد الدعم ببطاقة التموين، يجب إختيار خانة إضافة رقم المحمول، ثم كتابة البيانات، ونقر خيار إضافة.