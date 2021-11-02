وزيرة البيئة تتابع ردود الفعل على الجناح المصرى بمؤتمر المناخ بجلاسكو

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ردود الأفعال العالمية حول الجناح المصرى بمؤتمر الأطراف الـ 26 للتغيرات المناخية COP26 والذى يعرض المشروعات القومية للتصدى لآثار التغيرات المناخية.





واستعرضت وزيرة البيئة، فى بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، المشروعات التى يعرضها الجناح المصرى فى مختلف القطاعات ومنها تحسين كفاءة الطاقة والبرنامج القومى لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية الليد كذلك مشروع خليج الزيت، ومجمع الطاقة الشمسية فى بنبان بالقرب من أسوان، ومشروع تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة، كذلك محطات ضخ المياه السطحية التى تعمل بالطاقة الشمسية للرى فى المحافظات.

وفى مجال إدارة المخلفات، تم عرض المشروع التجريبى صغير الحجم لتحويل المخلفات إلى كهرباء فى الفيوم بسعة 2.5 طن يوميًا من المخلقات البلدية والزراعية التى تولد 875 جيجاوات ساعة / سنة كذلك البرنامج الوطنى لنشر استخدام أنظمة الغاز الحيوى فى ريف مصر.

وفى مجال النقل المستدام، تم عرض مشروع تمديد خط مترو الأنفاق الثالث وتنفيذ الخط الرابع، والمبادرة الرئاسية الجديدة لاستبدال السيارات القديمة للأفراد بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى وتستهدف 250 ألف سيارة يتم استبدالها خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دخول أول أتوبيس كهربائى للخدمة ويستخدم للنقل العام فى مصر بمدينة الإسكندرية، كذلك تنفيذ أول نظام لمشاركة الدراجات فى محافظة الفيوم لتحفيز المواطنين، وخاصة الشباب على مكافحة تغير المناخ وسيتم تكرار التجربة فى وسط مدينة القاهرة.

وبالنسبة لقطاع الصناعة، فهناك مشروع الحد من تلوث البيئة (EPAP) الذى يقدم آلية تمويل لتنفيذ تقنيات وأنظمة إدارة الموارد بكفاءة، ويشمل الغلايات الموفرة للطاقة، والمبردات الموفرة للطاقة، الوقود البديل، وإعادة استخدام الفواقد من الحرارة والمخلفات التى يمكن تدويرها.

وفى قطاع المياه، تم عرض مشروع أكبر محطة معالجة مياه الصرف فى العالم فى مصرف بحر البقر كذلك مشروعات تنفيذ منشأت الحماية من السيول وتجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدى للمياه العذبة للمجتمعات المحلية.

ومن المشروعات فى قطاع الزراعة، مشروع إنشاء نظام كبير للاستزراع البحرى فى المحافظات الساحلية ويهدف إلى تعويض انخفاض العائد من البحر المفتوح بسبب تغير المناخ.

كما تضخ وزارة الموارد المائية والرى استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ "GCF"، فى دعم أنظمة حماية الأراضى المنخفضة فى دلتا النيل باتباع نهج قائم على النظم البيئية التى تُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة فى أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح.