قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة الجمعة لإجراء صيانة بمحطة جزيرة الدهب

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب، عبارة عن إعادة تأهيل للوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكى، مما يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة 12 ليلا يوم الجمعة الموافق 2021/11/5 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 2021/11/6.





وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى "العمرانية الغربية، العمرانية الشرقية، ميدان الجيزة، جسر الكنيسة، المنيب، القصبجى، الكنيسة، أول فيصل، الطالبية". وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة. كما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتحرك إلى الأماكن المتأثرة، بالانقطاع عند الطلب على الخط الساخن 125.

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