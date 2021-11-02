طبيب نفسى عن جريمة الإسماعيلية: مش مطلوب من الناس التصدى لقاتل فى الشارع

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريح لـ "دوت الخليج"، مساء اليوم، أن مثل هذه الجرائم يتم إيداع مرتكبيها فى وحدة الطب النفسى الشرعى لحين الانتهاء من فحصه ومعاملته كمتهم طوال الوقت، وقال إنه لا يصح وصف كل مرتكب لهذه الجرائم بـ "المهتز النفسى" لأن ذلك يوصم المرض النفسى، كما أنه لا يوجد شخص طبيعى يرتكب مثل هذه الجريمة.

وأوضح أن مرتكب تلك الجرائم يُعد مجرمًا من الممكن أن يتعاطى المخدرات أو شخص متبلد المشاعر يتلذذ بالدماء، مشيرًا إلى أن المخدرات المصطنعة تُعطى أيضا إحساسا بالقوة المبالغ فيها، كما تؤثر على وظائف المخ، وفى حالة تعاطيه المخدرات يكون مسؤول مسؤولية جنائية.

وأشار إلى أن الموطنين ليسوا معنيين بالتعامل مع من يحمل السلاح فى الشارع، وكان يجب عليهم الإسراع بالاتصال بالنجدة فهناك حوادث شبيه تحدث فى بعض بلاد العالم.

كما أعرب الدكتور إبراهيم مجدى عن استيائه من استمرار نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان المتهم قد قام بقتل مواطن فى شارع طنطا بمحافظة الإسماعيلية وقطع رأسه باستخدام ساطور وحمله ومشى بها فى الشارع العام، مما أثار حالة من الذعر والرعب بين المواطنين.