تشييع جثمان قتيل الإسماعيلية ودفنه بمقابر العائلة

جدة - نرمين السيد - وشارك العديد من الأهالى وجيران المجنى عليه فى تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالإسماعيلية مطالبين بالقصاص من القاتل.
كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر بسرعة إنهاء التحقيقات فى واقعة مقتل مجنى عليه وإصابة اثنينِ آخرَينِ فى الطريق العام بالإسماعيلية.
وانتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وستعلن النيابة العامة عما ستؤول إليه التحقيقات لاحقًا.
وكان المتهم قد قام بقتل مواطن فى شارع طنطا بمحافظة الإسماعيلية وقطع رأسه باستخدام ساطور وحمله ومشى بها فى الشارع العام، مما أثار حالة من الذعر والرعب بين المواطنين.
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