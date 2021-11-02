/659484/محمود-فايد-عن-مناقشة-البرلمان-لملف-اتحاد-كرة-القدم-النواب-يناقشون-قضايا-الوطن-بكل-شفافية-وتجرد-والأعضاء-أنصفوا-شيكابالا-بـ-القانون-وبتضامن-الحكومة-والأولمبية

تحدث الكاتب الصحفي محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، على أزمة رفع إيقاف شيكابالا لاعب نادي الزمالك، بعد حديث الحكومة والبرلمان عن هذا الأمر، وعن غياب أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد كرة القدم المصري عن جلسة مجلس النواب أمس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج "لمسة ولعبة" عبر منصة دوت الخليج: "أن هناك توافق تام من الشارع المصري، على قرارات مجلس النواب بشأن الأحداث الرياضية التي تواجدت على الساحة خلال الفترة الحالية”.

وتابع "نشكر الجهات المعنية التي سمحت لنا بالتواجد داخل مجلس النواب لنقل الحدث الهام لجماهير كرة القدم المصرية بكل شفافية وبشكل إيجابي حتى يظهر للجميع كل الأمور بصورة واضحة".

الحكومة والبرلمان:قرار مركز التسوية والتحكيم بشأن وقف عقوبة شيكابالا« ينفذ فورا » «فيديو وصور»

وزاد "من خلال المناقشات التي كانت خلال الفترة الماضية، وهناك رضا كامل من الشعب المصري، على إهتمام مجلس النواب بهذه القضايا التي تهم الملايين من المواطنين".

وواصل "اجتماع الأمس كان إستكمالا لما حدث قبل أسابيع بعد تقديم طلبات الإحاطة من أعضاء مجلس النواب بسبب مخالفات اتحاد كرة القدم المصري، ومن المؤسف عدم حضور أحمد مجاهد عن الاجتماع، وهي نقطة رئيسية في هذا الأمر".

مجلس النواب

وأردف "طلبات الإحاطة موثقة بالكامل، والأهم في اجتماع الأمس هو كلمة النائب محمد الحسيني خلال الجلسة، وتطرق للقرارات التي تخرج من مركز التسوية والتحكيم المنصوص عليها من القانون، ولم يتم تنفيذها من الاتحاد بسبب عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، وتحدث من بعده النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة وطلب من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة التحدث في هذا الأمر ومعرفة الرأي القانوني، والذي أكد أن أحكام مركز التسوية والتحكيم لابد من تنفيذها بشكل واضح وصريح".

وأكمل "تحدث بعد ذلك هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن قرارات مركز التسوية والتحكيم لابد من تنفيذها، وفي حالة عدم الموافقة على التنفيذ يتم اللجوء لمحكمة إستئناف القاهرة للتنفيذ بالقوة الجبرية، وذلك بسبب عدم تطبيق قوانين الرياضة، وأي حكم يصدر من مركز التسوية والتحكيم واجب النفاذ".

مركز التسوية والتحكيم

وزاد "أتحدث بشقافية بأمر يخص كرة القدم المصرية، وأحترم جميع النجوم، ولكن البرلمان يناقش جميع القضايا بكل شفافية وليس على حساب أشخاص، والقضايا التي يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان تكون نتيجة رصد بعض المخالفات، وطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب".

واختتم "مجلس النواب قام بدورة في هذه القضية والحكومة ملزمة بتفيذ الأحكام بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم بعد قرارات مركز التسوية والتحكيم، ويجب على نادي الزمالك التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الأمر، ولن يلحق شيكابالا بمباراة القمة القادمة أمام الأهلي".