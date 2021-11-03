وزيرة الهجرة: القيادة السياسية حريصة على دعم المبادرات لتحقيق رؤية مصر 2030

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، حرص القيادة السياسية على دعم المبادرات الفاعلة، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".





وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج فى كلمتها خلال مشاركتها، اليوم الثلاثاء، بفعاليات الاحتفال بفوز كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بالمركز الثانى فى جائزة مصر للتميز الحكومى فئة الكليات، إن تلك المبادرات تقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وبناء الإنسان المصرى فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأعربت عن تقديرها لتوصية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بأن تُصبحَ جائزة التميز الحكومى جائزة إلزامية على جميع الجهات وليست طوعية، وذلك لتشجيع المنافسة وإِذْكاء فكر التميز بين جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة وكل المستويات الوظيفية، وأشادت بما تقدمه جامعة القاهرة العريقة من خدمة مجتمعية متميزة، كونها قلعة العلم والأدب فى مصر، مثمنة حصول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على المركز الثانى فى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة "فئة الكليات" فى الدورة الثانية لـ "جائزة مصر للتميز الحكومى" لعام 2021.

وشددت الوزيرة على أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تعد صرحًا تخرج منه القامات الذين يمثلون مصر فى جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى توفير البيئة التعليمية المميزة لطلاب الكلية، ما جعلها تستحق الجائزة عن جدارة واستحقاق، ومشيدة بتعاون فريق العمل بالكلية ليحققوا هكذا نجاح تنافس عليه الكثير من المؤسسات.

ولفتت الوزيرة إلى فخرها واعتزازها بالانتساب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة العريقة، التى لها الفضل فيما وصلت إليه خلال الحياة العملية، مشيدة بجهود الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحرصها على إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى، لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، والتعاون مع وزارة الهجرة فى العديد من الملفات ومنها مراكب النجاة، وعودة العالقين خلال وباء كورونا بجانب إطلاقها تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر.

وفى السياق ذاته، ثمنت وزيرة الهجرة التعاون العربى بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر، والأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتشجيع التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق، والابتكار والإبداع فى المؤسسات العربية، من خلال جائزة التميز الحكومى، التى تشيع جو التنافس الإيجابى الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز فى جميع قطاعات الدولة والذى تجنى ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار.

وأشادت الوزيرة بحصول مصر فى الدورة الماضية على أربع جوائز مُختلفة ضمن أفرع جائزة التميز الحكومى العربى، وهى: جائزة أفضل وزير عربى والتى حصدتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجائزة أفضل محافظ عربى والتى فاز بها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وجائزة أفضل موظفة حكومية عربية والتى حصدتها الأستاذة نهى أحمد السيد، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية، والتى كانت لمشروع مُجمع "بنبان" للطاقة الشمسية، قائلة:"وهو ما يؤكد أننا نسير فى المسار الصحيح نحو الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى".

وفى ختام كلمتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بتمكين المرأة علميا، ووجود عدد كبير من عضوات هيئة التدريس والباحثات ضمن فريق التميز، مثمنة استحداث فئات جديدة فى الجائزة فى مَجالَيْ التعليم والصحة، وإضافة فئتين جديدتين ضمن جوائز القيادات المتميزة تستهدفان أفضل فريق عمل وأفضل موظف حكومى، حيث تستهدف الجائزة تحقيق قيم التعاون والشفافية والإتقان، وصولًا لاتباع أفضل المعايير العالمية.

شارك فى الاحتفال بفوز كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالمركز الثانى فى "جائزة مصر للتميز الحكومى"فئة الكليات، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واللواء أشرف الكحلة مدير معهد العلوم المخابراتية والأمنية، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعدد من الشخصيات العامة، وأعضاء هيئة التدريس والعمداء السابقين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وجائزة التميز الحكومى، أطلقها رئيس الوزراء الدكتورة مصطفى مدبولى، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بموجب مذكرة التفاهم فى مجال تطوير العمل الحكومى الموقَّعة بين وزارة التخطيط فى مصر، ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل فى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 فى دبى فبراير 2018، وتشمل 3 فئات: جائزة التميز الفردى والتى تتضمن أفضل موظف حكومى، أفضل فريق عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وكذا جائزة المؤسسة المتميزة.