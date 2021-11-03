هل يجوز وضع المصحف فى السيارة بقصد حفظها؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، ضمن مبادرة "اعرف الصح": "وضع كتاب الله تعالى فى البيوت، أو السيارات، أو غيرها يختلف باختلاف القصد منه، فإذا كان القصد منه الزينة أو التظاهر فلا يجوز ذلك، لأن القرآن الكريم إنما أنزله الله تعالى للعمل به والتدبر والتعبد بتلاوته".

وأضافت دار الإفتاء: "وأما إذا كان وضعه أو تعليقه بقصد الحفظ والبركة، والتلاوة فيه، فهذا يدخل فى تعليق التمائم والرقى القرآنية، ولا مانع من ذلك إذا كان يُعتقد أنها سبب، وأن النفع والضر بيد الله وحده، وبشرط معاملتها بما يليق بالقرآن وآياته من الاحترام والتقديس".

وتابعت: "الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بكتاب الله تعالى؛ والأذكار المأثورة، كما جاء فى سنن أبى داود والترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِى النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ". قال: وكان عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما يعلمها مَنْ بَلَغَ من ولده، ومَنْ لم يَبْلُغْ منهم كتبها فى صك ثم علَّقَهَا فى عُنُقِه".