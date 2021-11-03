كيف يتم تغسيل من ماتت أثناء الولادة؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - كشفت دار الإفتاء المصرية عن كيفية تغسيل المرأة إذا توفاها الله أثناء الولادة، ضمن مبادرة "اعرف الصح"، والتى أطلقتها الدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وقالت الدار: "اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المرأة الحامل إذا ماتت فى الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها". واستشهدت الإفتاء بذلك، لما رواه الإمامان البخارى واللفظ له، ومسلمٌ فى صحيحيهما، عن سمرة بن جندب، رضى الله عنه قال: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا"، لافتة إلى أن لهذه المرأة حكم الشهداء فى الآخرة وثوابها كبير، فضلًا من الله ورحمة.

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