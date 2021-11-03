فيديو- على جمعة: المتشددون أساس الكفر.. وحسن البنا خالف تعاليم الإسلام

جدة - نرمين السيد - أكد العالم الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية خالف تعاليم الدين الإسلامى، وتعاليم النبى صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن تلك الجماعة لها سجل إجرامى حافل فى القتل وتدمير المنشآت.





وقال، خلال لقائه مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، إن المتشددين هم أساس الكفر والتدمير، متابعا: "قمت بإظهار بعض الصفات السيئة لـ الجماعة الإرهابية، من جرائم كبيرة قاموا بها". وأشار مفتى الجمهورية السابق إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل نسبة ضئيلة فى العالم، كما تستخدم الدين ستارا لها لتنفيذ عملياتها الإجرامية ضد الآمنين، ومنتلك الاستغلالات المقززة "وضع السلاح على المصحف".

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