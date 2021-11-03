طقس الأربعاء.. انخفاض طفيف لـ الحرارة وشبورة على بعض الطرق.. القاهرة 29

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشرقية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا، طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.
حالة الطقس اليوم
وعن الظواهر الجوية المتوقعة، كشفت الأرصاد وجود الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 29 19
الإسكندرية 29 20
وادى النطرون 29 19
طنطا 29 19
شبين الكوم 29 20
دمنهور 28 19
بلطيم 28 20
مطروح 27 17
السلوم 29 14
سيوة 31 15
بورسعيد 28 21
دمياط 28 21
الزقازيق 30 19
المنصورة 29 18
الاسماعيلية 30 17
السويس 30 21
العريش 28 19
رفح 27 18
رأس سدر 32 20
نخل 27 14
نويبع 28 23
طابا 28 20
كاترين 25 15
الطور 32 22
شرم الشيخ 33 24
الغردقة 32 23
مرسى علم 32 22
الفيوم 30 17
بنى سويف 30 17
المنيا 31 17
أسيوط 32 18
سوهاج 32 18
قنا 33 19
الأقصر 35 20
أسوان 36 21
إدفو 36 22
أبوسمبل 36 22
الوادى الجديد 34 18
حلايب 30 21
شلاتين 33 19
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