مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم مباراة ليفربول المحترف ضمن ضد أتلتيكو مدريد.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

ميلان أمام فريق بورتو الساعة 7:45 مساء beIN Sports 2 HD Premium

ريال مدريد أمام فريق شاختار الساعة 7:45 مساء beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي أمام فريق كلوب بروج الساعة 10 مساء beIN Sports 3 HD Premium

لايبزيج أمام فريق باريس سان جيرمان الساعة 10 مساء beIN Sports 2 HD Premium

سبورتينج لشبونة أمام فريق بشتكاش الساعة 10 مساء beIN Sports HD 2 English

بوروسيا دورتموند أمام فريق أياكس الساعة 10 مساء beIN Sports HD Xtra 2

ليفربول أمام نظيرة أتليتكو مدريد الساعة 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

شيريف تيراسبول أمام فريق إنتر ميلان الساعة 10 مساء عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

تقام مباراة الرائدأمام فريق الطائي في تمام الساعة 5 مساء

تقام مباراة الأهلي ضد فريق الباطن في تمام الساعة 6:45 مساء.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال يورجن كلوب: "سيكون أمرًا مميزًا إذا حسمنا التأهل في مباراة الغد، لكننا عادةً لا نضطر للحديث عن هذا الأمر لأننا عادةً ما يكون لدينا نهائي في آخر الجولات، آمل ألا يحدث هذا هذا العام".

مواجهة ليفربول واتليتيكو مدريد

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد، قال: "أتليتيكو بحاجة إلى 3 نقاط ، لذلك نريد الفوز بالمباراة، نحن في ملعبنا".

كلوب: "مباراة الذهاب في مدريد شهدت بعض الترتيبات المختلفة، بدأنا بشكل جيد وسيطرنا على شباكنا ثم استقبلنا، الأجواء كانت استثنائية، سجلوا مرة أخرى، ثم حصلوا على بطاقة حمراء، لقد كانت مباراة صعبة بالفعل".

يورجن كلوب وسيميوني

وعن علاقته بدييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، قال المدرب الألماني: "أنا أحترمه كثيرًا، لا نعرف بعضنا البعض لكني أحترم ما يفعله في أتلتيكو، إنه استثنائي تمامًا ضد الأندية القوية".

وبسؤاله عن تجاهل المصافحة، أجاب: "إذا كنت أعرف أنه لا يفعل ذلك، لن أفعل، الآن أعرف أنه لا يحب القيام بذلك ، لذلك لا توجد مشكلة".