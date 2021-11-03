/659491/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-أتلتيكو-مدريد-والتشكيل-المتوقع

تقام مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد البيوم السبت، في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا،بملعب أنفيلد رود، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصدتحيا مصر التفاصيل:

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي: أليسون أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد أليكس أوكسلايد تشامبرلين - جوردان هندرسون - كوريتس جونز ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع

في حراسة المرمي: يان أوبلاك فيليبي – خوسيه ماريا خيمينيز – ماريو هيرموسو كيران تريبيير - كوكي - جيفري كوندوجبيا - يانيك كاراسكو أنخيل كوريا - جواو فيليكس لويس سواريز.

حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.