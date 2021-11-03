مشاركة الرئيس السيسى بقمة المناخ والشأن المحلى أبرز اهتمامات الصحف اليوم

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الرئيسية وبعنوان "مصر تضع العالم أمام مسؤولياته لمواجهة التغير المناخى"، وتعهد دولى فى جلاسكو بخفض انبعاثات الكربون ووقف إزالة الغابات، أفادت صحيفة "الأهرام" بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى اختتم زيارته مدينة جلاسكو الاسكتلندية، أمس، عقب مشاركته فى الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، وأجرى الرئيس خلال الزيارة لقاءات ثنائية مكثفة مع عدد من رؤساء الدول المشاركة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والدولية.

ونقلت الصحيفة تصريح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ جاءت تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، فى ضوء الدور المهم الذى تقوم به مصر على المستويين الإقليمى والدولى فى إطار مفاوضات تغير المناخ.

ووفقا للصحيفة فقد أوضح المتحدث أن كلمة الرئيس السيسى خلال القمة تركزت حول الموضوعات المتعلقة بالدول النامية بشكل عام، والدول الإفريقية بشكل خاص، لاسيما تمويل مواجهة التغيرات المناخية فى الدول النامية، حيث تحدث الرئيس نيابة عن الدول النامية فيما يتعلق بالفجوة بين التمويل المتاح، وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، علاوة على العقبات التى تواجهها فى النفاذ إلى هذا التمويل، ومن ثم فلابد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا، لمصلحة تمويل مواجهة التغير المناخى فى الدول النامية.

ونقلت "الأهرام" إشارة الرئيس إلى أن القارة الإفريقية تواجه التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية، ومع ذلك، تعد القارة نموذجا للعمل الجاد بقدر ما تسمح به إمكاناتها.. ودعا الرئيس قادة العالم لمنح إفريقيا معاملة خاصة فى إطار تنفيذ اتفاق باريس.

وأفادت الصحيفة بأن الرئيس استعرض جهود الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة التى باتت تمثل اليوم نحو 20٪ من مزيج الطاقة فى مصر، وتعمل على وصولها إلى 42٪ بحلول عام 2035، لافتا إلى تطبيق مصر نموذجا تنمويا مستداما، يهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول عام 2025، و«100٪» بحلول 2030.

ونقلت "الأهرام" أيضا دعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولا سيما أن الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية، بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما وفرت الاعتمادات المالية اللازمة للحصول على هذه اللقاحات من مختلف المصادر بعد اعتمادها، وهو ما أسهم فى حصول عدد كبير من المواطنين عليها، وتقريبا تم تطعيم جميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة.

وشدد رئيس الوزراء على أنه سيتم تفعيل القرار، الذى سبق أن أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الحالى، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل «بى سى آر» كل أسبوع، كما تقرر بداية من أول ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

كما أبرزت "الأهرام" تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن المؤسسات المالية العالمية تتوقع انحسار العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6.8 بالمائة خلال العام المالى الحالى مستندة فى ذلك إلى تسارع وتيرة نمو الإيرادات الضريبية نتيجة تحسن الإدارة الضريبية فى ضوء استمرار أعمال وجهود الميكنة والتحصيل الضريبى الإلكترونى وتوسيع القاعدة الضريبية وكذلك استمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التى تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلى بحلول عام 2024، مما سيؤدى إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلى، مدعوما باستمرار تحقيق فائض أولى يقترب من 1.5 بالمائة من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، واستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط، مما يسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لاقل من 30 بالمائة من الناتج المحلى، وفقا لتقديرات مؤسسة "ستاندارد آند بورز" وهو ما سينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين الحكومى.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على إعلان الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط عن تخصيص 22.9 مليار جينه كاستثمارات كلية مستهدفة للتنمية المحلية وذلك خلال خطة العام المالى الحالى، وتأتى محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى من قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 16.3% تليها محافظة الجيزة بنسبة 6.8% ثم البحيرة بحوالى 6%، بينما استأثر برنامج خدمات الطرق والكبارى بالنصيب الأكبر بنسبة 47.4% ثم برنامج خدمات تحسين البيئة بنسبة 20% من جملة الاستثمارات.

كما أبرزت الصحيفة المباحثات التى أجرها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى، لاستعراض فرص تعزيز التعاون المشترك فى قطاع البترول والغاز وموقف التعاون القائم مع الشركات الفرنسية.

ونقلت إشارة وزير البترول إلى الجهود المتواصلة لوزارة البترول لتطوير وتحديث منظومة العمل فى قطاع البحث والاستكشاف لتهيئة فرص جديدة جاذبة أمام الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول فى مصر فى مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس وغيرها.

أما صحيفة "الجمهورية" فقد تناولت الخبر المتعلق بنفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من أنباء بشأن تراجع الإنفاق الحكومى بشكل كبير على قطاعى الصحة والتعليم، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية والتى نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتراجع الإنفاق الحكومى على قطاعى الصحة والتعليم.

ونقلت الصحيفة تشديد الوزارة على أن هناك تطورا كبيرا وزيادة ملحوظة فى الإنفاق الحكومى على قطاعى الصحة والتعليم بشكل سنوى إذ ارتفع حجم الإنفاق على قطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2021-2022 ليصل إلى 108.8 مليار جنيه مقارنة بـ 93.5 مليار جنيه فـى مـوازنـة عـام 2020-2021 و73.1 مليار جنيه فى موازنة عام 2019-202 و61.8 مليار جنيه فى موازنة 2018-2019 وارتفع حجم الإنفاق على قطاع التعليم بالموازنة العامة الجديدة 2021-2022 ليصل إلى 172.6 مليار جنيه مقارنة بـ 157.6 مليار جنيه فى موازنة عام 2020-2021 و132 مليار جنيه فى موازنة عام 2019-2020 و115.7 مليار جنيه فى موازنة عام 2018-2019.

كما اهتمت "الجمهورية" بتأكيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أهمية استفادة التلاميذ بالصف الرابع الابتدائى من خلال خاصية الباركود والتى تمكن من تصفح المقررات الدراسية واستكشاف ثراء وتنوع هذه المواد.

وأضاف شوقى أن هذه الخاصية تمكن الطلاب من الاستيعاب للدروس، مشيرا إلى اختلاف طريقة التعلم من خلالها عن المناهج القديمة حيث يستمع التلميذ إلى الدروس التفاعلية.

وعلى صعيد القطاع السياحى، سلطت "الجمهورية" الضوء على إعلان الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وصـول أولى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران من مطار هيثرو بلندن مباشرة إلى مطار الأقصر فى أول تشغيل لرحلات هذا الخط السياحى الموسمى والذى توقف منذ عامين.

ونقلت توضيح أبوالعينين أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتزامنا مع مشاركة مصر للطيران الناقل الوطنى لمصر فى فعاليات معرض سوق السفر العالمى WTM والمقام فى العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجارى.

وأفاد بأنه من المقرر تشغيل خط الأقصر لندن خلال الموسم الشتوى بواقع رحلة أسبوعيا بطراز البوينج B737 800 التى تتسع لعدد 140 راكبا وفقا لظروف التشغيل والعرض والطلب.