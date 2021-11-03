/659492/موعد-مباراة-ريال-مدريد-ضد-شاختار-في-دوري-أبطال-أوروبا

يلتقى ريال مدريد مع ضيفه شاختار الأوكرانى، في تمام الثامنة إلا ربع مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب ريال مدريد وشاختار ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبهما إنتر الإيطالي وشريف تيراسبول المولدوفي.

و يتصدر شريف تيراسبول الذي يخوض منافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ترتيب فرق المجموعة برصيد ست نقاط، يليه ريال مدريد بنفس الرصيد، ثم إنتر الذي جمع أربع نقاط، ويتذيل شاختار الترتيب بنقطة واحدة.

انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة بالتساوي مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما أصبح برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

تشكيل برشلونة في الكلاسيكو :

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - جارسيا - جوردي الابا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديست - فاتي – ديباي.