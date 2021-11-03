/659493/تاريخ-مواجهات-ليفربول-واتلتيكو-مدريد-في-دوري-ابطال-اوروبا

تقام مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد البيوم السبت، في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا،بملعب أنفيلد رود، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليجتاريخ مواجهات الفريقين:

تواجه الفريقين في خمس مباريات من قبل في دوري أبطال أوروبا، نجح من خلالهم ليفربول في الفوز بمباراة، بينما حسم لصالحه فريق أتلتيكو مدريد مباراتين وخيم التعادل بينهم على مباراة.

سجل فريق ليفربول في شباك أتلتيكو مدريد سبع أهداف، بينما سجل فريق أتلتيكو مدريد في شباك ليفربول ثمان أهداف.

تفوق أتلتيكو مدريد بانتصارين، مقابل فوز واحد للريدز، وحسم التعادل نتيجة مباراتين أخرتين، وأحرز لاعبو الفريق الإسباني 8 أهداف، وسجل نظيره الإنجليزي 7 فقط.

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي: أليسون أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد أليكس أوكسلايد تشامبرلين - جوردان هندرسون - كوريتس جونز ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع

في حراسة المرمي: يان أوبلاك فيليبي – خوسيه ماريا خيمينيز – ماريو هيرموسو كيران تريبيير - كوكي - جيفري كوندوجبيا - يانيك كاراسكو أنخيل كوريا - جواو فيليكس لويس سواريز.

حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.