/659494/موعد-مباراة-باريس-سان-جيرمان-ولايبزيج-الإياب-القنوات-الناقلة

يدخل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على لايبزيج الألماني، في المواجهة المحدد لها في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "ريد بول ارينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على فريق ليل، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وبالرغم من تأخر الفريق الباريسي في نتيجة المباراة في بداية اللقاء، إلا ان هجوم باريس سان جيرمان، بمساندة جمهور حديقة الأمراء، عادو بقوة في نتيجة المباراة.

أهداف المباراة

جاء الهدف الاول لفريق ليل في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، عن طريق جوناثان ديفيد، من خلال بعد عدة تمريرات بين لاعبي ليل وصلت الكرة لبوراك يلماز على يسار منطقة الجزاء وتوغل بالكرة بمهارة داخل نطقة الجزاء ثم مرر الكرة لجوناثان ديفيد على القائم الأول ليسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة في الشباك.

وعاد باريس سان جيرمان في المباراة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، عن طريق ماركينيوس، من خلال دي ماريا أرسل تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار قابلها ماركينيوس الخالي تماماً من الرقابة من على القائم الثاني بتسديدة مباشرة في سقف المرمى.

وجاء الهدف الثاني لباريس سان جيرمان والثالث في المباراة في الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة، عن طريق أنخيل دي ماريا، من خلال أنخل دي ماريا تبادل تمرير الكرة مع نيمار على حدود منطقة الجزاء ثم سدد دي ماريا الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرةفي أقصى الزاوية اليمنى في الشباك.