أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادى "الناس والبنوك" بعنوان دور القطاع المصرفى فى دعم التنمية المستدامة، حيث سيناقش على مدار يومين، العديد من القضايا الاقتصادية التى تشهدها الساحة حاليا، وفى مقدمتها " دور مبادرات البنك المركزى فى دعم الاقتصاد المصرى خلال الأزمات "، والمردود الاقتصـادى لهذه المبادرات للنهوض بقطاعات الصناعـة والزراعـة والسـياحة والعقـارات، بجانـب دور السياسـة النقديـة فـى تحقيـق الاسـتقرار الاقتصادى والسـيطرة علـى التضخم فى ظل استمرار جائحة كورونا.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا غنائيا، على مسرح النافورة، ضمن فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ويحيى الحفل المطرب السعودى الكبير عبادى الجوهر، الذى يقدم عددا من أعماله الشهيرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، يسبقه فصل غنائى للنجمة مى فاروق والمطربة الشابة سارة سحاب.

الشارقة

تنطلق فعاليات الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولى للكتاب، فى مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "هنا.. لك كتاب "، والذى يستمر حتى 13 نوفمبر الجارى، بمشاركة 1632 دارا للنشر من 83 دولة، تعرض 15 مليون كتاب منها 110 آلاف إصدار جديد يتم عرضها لأول مرة فى دورة هذا العام التى تحتفى بالأدب والمعرفة والثقافة على مدار 11 يوماً.