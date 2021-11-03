فيديو.. إيهاب فتحى: الإفتاء تواجه الأفكار الظلامية بمنهج علمى مستنير

جدة - نرمين السيد - وأضاف فتحى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ماذا ولماذا" المذاع على "الراديو 9090"، أن دار الإفتاء بدأت حملة عبر كل وسائط السوشيال ميديا تحت عنوان «اعرف الصح»، ومن خلال هذه الحملة تقدم دار الإفتاء الرأى الصحيح والموثق فى مسائل دينية شائعة كثر السؤال حولها وفتحت أبواب من الخلاف أكثر من الاتفاق.
وأشار إلى أنه من خلال متابعته لكثير من التعليقات المنشورة لرواد دار الإفتاء على صفحتها الرسمية وجدها تهاجم بعض الفتاوى التى تواجه الفكر المتطرف والأفكار الظلامية والمفاهيم المغلوطة، وهذا دليل على أنه فى ظل غياب الآراء العلمية الصحيحة سادت وانتشرت بل وترسخت الآراء المشوشة فى عقول السواد الأعظم من الناس، وعندما ظهرت آراء علماء الدين الصحيحة من خلال صفحة دار الإفتاء هاجموها.
وأشاد بحملة «أعرف الصح» ، مؤكدا أن دار الإفتاء اختارت التوقيت المناسب لإطلاقها ولتصحيح المفاهيم المغلوطة فى أغلب العقول فى الوقت الحالى.
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