/659495/تعرف-على-موعد-مباراة-مانشستر-سيتي-وكلوب-بروج-في-دوري-أبطال-أوروبا

يدخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع كلوب بروج البلجيكي في إطار المجموعة الأولى، من أجل تحقيق فوز جديد على الفريق البلجيكي بعدما اكتسحه في الجولة الماضية بخماسية لاحتلال صدارة مجموعته بدوري الأبطال اليوم، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصددوت الخليجالتفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر إقامةمباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium".

قرر نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سباق التعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

موريبا أثار حالة من الجدل داخل برشلونة، بسبب عدم رغبته في التوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

المدرب بيب جوارديولا يعتبر من أشد المعجبين بالنجم الشاب، لذلك قرر ضمه لتدعيم صفوف وسط فريقه.

الصحيفة أكدت أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب هذا الصيف، بوجود اهتمام من لايبزيج وكذلك تشيلسي.

الأمور غير واضحة حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

وعلى الجانب الآخر لا يفضل برشلونة هذه الطريقة، حيث يريد بعض الأموال في خزائنه من أجل سد العجز في الأزمة المالية.

حياة موريبا لم تكن سهلة في أكاديمية النادي الكتالوني، حيث مر بالعديد من الأوقات الصعبة وشخصيته كانت غير منضبطة.