محافظ المنيا يتابع سير العمل بمركز تلقى لقاح كورونا فى بنى حسن

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، العمل فى مركز تلقى لقاح كورونا بمركز شباب بنى حسن الشروق بأبوقرقاص، للوقوف على آلية سير العمل وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين.





جاء ذلك بحضور، اللواء محمد عزت رئيس مركز أبوقرقاص، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة.

قال المحافظ، إنه تم التوسع فى توفير اللقاحات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، ولحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم فى استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وأكد المحافظ، أنه بناء على التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، فقد تقرر عدم السماح بعد 15 نوفمبر القادم، دخول أى موظف لم يتلقى لقاح فيروس كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع و فى ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح من فريق العمل المتواجد داخل مركز الشباب حول كيفية تلقى المواطن اللقاح بدءا من التسجيل وحتى الحصول على اللقاح، موجها بحسن استقبال ومعاملة المواطنين، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما وجه المحافظ، الشكر للفرق الطبية القائمة على العمل فى مراكز تلقى اللقاح، لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب.

وحرص المحافظ، على فتح نقاش مع المواطنين داخل القرية ودعوتهم بسرعة الحصول على اللقاح لمن لم يحصل، حرصا على صحتهم، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المحافظة، تضم 26 مركز لقاح ثابت، و40 فريق طبى متحرك، و6 مراكز خاصة بالمسافرين، بالإضافة إلى 18 مركز شباب على مستوى المحافظة، وتم إضافة نقاط لتلقى اللقاح بالعيادات الخارجية بمستشفيات المحافظة، وذلك حتى يتسنى للمواطنين الحصول على اللقاح بيسر وسهولة.