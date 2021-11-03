القوى العاملة: تعيين 1770 شابا منهم 46 من ذوى الهمم بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1770 شابا، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 46 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5907 شابا، كما تم توفير 245 فرصة عمل.





وقال وزير القوى العاملة إن المديرية استخرجت 2006 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما خرَّجت 22 متدرجا فى مجال التدرج المهنى، وإلحاق 39 بمنشآت القطاع الخاص، وإصدار 3 تراخيص عمل لأجانب.

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال سبتمبر الماضى أن المديرية فتشت على 500 منشآت (دورى - حملات)، وإعادة التفتيش على 300 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 18 محضرا، وتلقى 6 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث 4 شكاوى منها، وتبقى شكوتين مازالت تحت البحث، فضلا عن بحث 91 شكوى أخرى قدمت ورقيا .

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية منحتى مولود بـ 4000 جنيه، فضلا عن صرف 9200 جنيه رعاية صحية لـ 19 عاملا من المسجلين بالمديرية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت على 621 منشأة وإعادة التفتيش على 651 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 258 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 525 منشأت لإزالة المخالفات، وبحث 119 شكوى فى نفس المجال، وعقد 65 ندوة توعية، كما تم التفتيش على 582 منشأة أخرى فى مجال تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية