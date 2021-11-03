لدعم الصادرات.. معلومات الوزراء يعد سلسلة لتعزيز العلاقات التجارية

جدة - نرمين السيد - يعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة دورية تحت عنوان "تعزيز العلاقات التجارية لمصر مع دول العالم"، والتى تهدف إلى إلقاء الضوء معلوماتياً على الجهود المبذولة لمضاعفة الصادرات المصرية، ودعم هذه الجهود من خلال إبراز الأهمية الاقتصادية لدول التجمع أو الإقليم محل الاعتبار.





جاء ذلك فى إطار جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز الصادرات المصرية واتخاذ خطوات جادة للتعامل مع هذا الملف فى ظل دعم القيادة السياسية لهذا التصور. وستقوم هذه الدورية برصد وتحليل التبادل التجارى بين مصر ومختلف التجمعات أو الأقاليم الاقتصادية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى تحديد المنتجات الواعدة وفقًا لكل دولة داخل هذه الأقاليم المختلفة وهى السلع التى تمتاز بوجود طلب مرتفع عليها وارتفاع حصتها فى التجارة الدولية، فضلاً عن تحديد الفرص التصديرية الضائعة فى كل دولة داخل تلك التجمعات أو الأقاليم الاقتصادية المستهدفة، وإلقاء الضوء على أبرز الجهود الحكومية لتنمية الصادرات المصرية. ويقوم المركز بتحديد الأسواق المنافسة للمنتجات المصرية وتحديد أسباب ذلك، وتقديم مجموعة من المقترحات لتحفيز صادرات مصر بما يتواءم مع ظروف كل تجمع اقتصادى.

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