البيئة: وضع ملف التكيف فى صدارة مناقشات COP26 يلبى متطلبات الدول النامية

وأعربت الدكتورة ياسمين عن سعادتها بوضع قضية التكيف فى مقدمة أجندة مؤتمر المناخ COP 26 للمناقشة واتخاذ اجراءات حقيقية بشأنها كفرصة نجاح كبيرة للمؤتمر، حيث كان هدفا لمصر منذ بدأت تحالف التكيف مع المملكة المتحدة فى 2019 الدفع بملف التكيف على رأس الموضوعات المطروحة للنقاش، خاصة لما يمثله موضوع التكيف مع آثار تغير المناخ من أولوية للدول النامية على حد سواء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوقت أصبح مناسبا للبدء فى اتخاذ أفعال حقيقية فى قضية التكيف، مع جهود تصعيد ملف التكيف والخروج بإعلان سياسى ينضم له أكثر من 100 دولة ومنظمة، وانضمام 40 دولة للتحالف.
وأوضحت الوزيرة أن اجراءات التكيف تتطلب خلق مجتمعات قادرة على المواجهة والتكيف، والاستماع بحرص لمتطلبات المجتمعات المحلية وتراثها الثقافى والمعرفى، وآلياتهم فى التكيف مع التغيرات، لتسريع وتيرة العمل على اجراءات التكيف، بالإضافة إلى تحديد المجالات الملحة لاتخاذ تدابير التكيف بها، إذ اختار تحالف مصر وبريطانيا للتكيف قطاعى المياه والزراعة للبدء فى العمل على اجراءات التكيف بهما، إلى جانب العمل على قطاع الصحة خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا، وتنامى الحاجة لإعادة البناء الأفضل والتكيف مع كل ما طرأ من متغيرات.
ويهدف الحدث رفيع المستوى لتحالف التكيف إلى جمع قادة التكيف حول العالم لتحفيز خطة عمل التكيف ورفعها لقمة قادة العالم، ومناقشة متطلبات الوصول لمزيد من التقدم فى اجراءات التكيف، وتجديد الالتزام بها فى القطاعات المختلفة.
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