صور.. الرى: إزالة 13500 حالة تعد على نهر النيل خلال 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى إزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف وأملاك الرى فى إطار حملات موسعة لإزالة كل التعديات فى غضون 6 أشهر، إذ تم حتى تاريخه إزالة حوالى 13500 حالة بمساحة 2.60 مليون متر مربع تقريبا، كما بلغ إجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة انقاذ نهر النيل اكثر من 69 ألف حالة إزالة.





وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسى الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع مراعاة جميع الاشتراطات والمعايير الفنية، وعمل كل الاختبارات اللازمة، مشيرا لحدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وتحسين نوعية المياه بالترع التى تم تأهيلها.

وأوضح عبد العاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل الى 20 ألف كيلومتر، ويشمل المشروع ترع بأطوال 9603 كيلومتر حتى تاريخه، وتم الإنتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3086 كيلومتر، وجار العمل فى أطوال تصل الى 4593 كيلومتر، وجارى إتخاذ إجراءات الطرح والترسية لترع بأطوال 1924 كيلومتر، كما تم حتى تاريخه طرح 15 عقدا لتأهيل المساقى بمحافظات "القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط" بإجمالى 557 مسقى بأطوال 466 كيلومتر، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 27 كيلومتر، وجارى العمل فى باقى الاطوال.

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