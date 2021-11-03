صور.. الرعاية الصحية: تكثيف حملات التوعية للمواطنين بالتأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المديرين التنفيذيين للهيئات الثلاث، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل والوقوف على الوضع الحالى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، فى محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، علاوة على آلية العمل خلال الفترة المقبلة بباقى المحافظات، تنفيذا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل ليغطى كل محافظات الجمهورية فى غضون 10 سنوات بدلا من 15 عاما.



وأكد الدكتور أحمد السبكى استمرار المتابعة الحثيثة للمرحلة الثانية من تفعيل منظومة الميكنة بالتعاون بين هيئتى "الرعاية الصحية"، "التأمين الصحى الشامل"، فيما تم مناقشة موقف التسوية المالية للمطالبات، وآلية ربط قواعد بيانات المستفيدين مابين هيئة التأمين الشامل مع الجهات المعنية بالدولة وأبرزهم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات المنوطة بهذا الشأن، كما تم مناقشة كافة السيناريوهات الخاصة بوضع آلية لضم وتسجيل المستفيدين من المغتربين، إلى منظومة التأمين الصحى الشامل الجظيدة، وبحث سبل التغلب على كل التحديات فى هذا الشأن.



وطرحت اللجنة التنسيقية كل التحديات وسيناريوهات الحل للتيسير على المنتفعين فى الحصول على الخدمة الطبية وبأعلى مستويات الجودة، وذلك فى إطار تحقيق التكامل بين الهيئات الثلاث فى تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بكل سهولة ويسر للمنتفعين دون أى معوقات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالإسراع من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى كل المحافظات، وزيادة كفاءة الخدمة المقدمة بالمحافظات التى تم تدشين المنظومة بها.



وأثناء اجتماع اللجنة التنسيقية تم الاتفاق على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الطبية التى تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث تم التأكيد على إبراز مجال الخدمات الطبية التى تقدمها هذه المنشآت، وذلك تيسيرا على تحديد مجال الاستفادة من الخبرات الخارجية سواء لإضافة حزم خدمات جديدة أو تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات الصحية المتاحة، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.



وأكد الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه قد تم الانتهاء من نقل قاعدة البيانات الإلكترونية للمستفيدين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد لتؤول آلية الإضافة وتسجيل المنتفعين والتى تخطت أكثر من 650 ألف مواطن بورسعيدى، إلى هيئة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا وضع تصور عام لنقل كل بيانات المستفيدين فى كل المحافظات تدريجيا، إلى هيئة التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، أن النظام الجديد هو حلم كل مصرى، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن كل مصرى له الحق فى العلاج بجودة عالية، ويحصل على نفس الخدمة التى يحصل على المواطن الذى يلجأ لمستشفيات القطاع الخاص، مشيرا أن جائحة كورونا كانت سببا فى رفع كفاءة المنشآت الصحية والاهتمام بالوضع الصحى، وأكثر الأشياء التى ركزنا عليها هو توفير رعاية صحية كاملة، إذ أصبح منتفعى التأمين الصحى الشامل، لا يلجأون إلى الخروج خارج محافظتهم لإجراء بعض العمليات، إذ تم توفير 98% من العمليات داخل المحافظة، مع عدم تحميلهم أى أعباء مالية.

ولفت الدكتور حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن معايير اعتماد GAHAR 2021 تضاهى أعلى المعايير العالمية لتواكب التطورات المتسارعة فى خدمات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه بالإضافة لمعايير الجودة والسلامة المتعارف عليها، هناك أبعادا جديدة تمثل الركائز الأساسية للنظم الصحية الحديثة، لعل أهمها "الرعاية المتمركزة حول المريض" والتى تضمن ضبط جودة مخرجات الرعاية المقدمة للمريض، باعتبار صحة المريض هى الركيزة الأساسية للمنظومة الجديدة، يأتى ذلك تماشيا مع الاتجاه العالمى الحالى فى هذا الصدد، والذى يركز على تغيير ثقافة تقديم الخدمة بما يمكننا من الوصول إلى رضاء المنتفع عن الخدمة التى يتلقاها.



وثمن الدكتور أحمد السبكى، تكاتف وتعاون الثلاث هيئات فى إطار من الحوكمة الرشيدة لإنجاح هذا المشروع، لافتا إلى الدور الحيوى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى توفير الموارد المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية التى تضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية لمنتفعى المنظومة وجودتها، وكذلك دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فى تسجيل واعتماد المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وهو ما يضمن تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد على أعلى مستوى، وذلك فى ضوء تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر2030.

وأكد أهمية تكثيف حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون بين الهيئات الثلاث، مشيرا إلى تعاظم الدور الوطنى للهيئات الثلاث، وخصوصا بعد الثقة التى أولتها القيادة السياسية فى ضغط الجدول الزمنى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى غضون 10 سنوات بدلا من 15عام، للوصول إلى تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين فى كل محافظات الجمهورية، وهو ما كان سيتأتى إلا بتقسيم الأدوار والتنسيق الدائم وتبادل الرؤى والأفكار للوصول إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمصريين بأعلى مستويات الجودة التى تضاهى المعايير العالمية.



حضر الاجتماع عدد من قيادات الثلاث هيئات شمل د.جمال رطبة مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للدراسات الاكتوارية ومدير الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة، اللواء هشام شندى، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، د. سالى عبد الرؤوف، مدير عام الإدارة العامة لشئون المكتب التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، د.شيماء عبد الله، مدير المكتب الفنى لهيئة الرعاية الصحية، أ.عمرو زكى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة للتأمين الشامل، م.محمود صبرى رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالهيئة العامة للتأمين شامل،م.أحمد شقير مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمى بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د. هبة عبد العزيز عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة الرعاية الصحية، أ.محمد الشاذلى مدير مكتب المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية.