وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد من كوريا الجنوبية مجالات التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وحرص وزير التنمية المحلية على تقديم خالص التعازى باسم الحكومة المصرية والشعب المصرى للوفد الكورى فى وفاة الرئيس السابق لجمهورية كوريا الجنوبية (روه تاى وو)، وقدم رئيس الوفد الكورى الشكر لمحمود شعراوى على هذه اللفتة الطيبة فى ظل العلاقات المتميزة التى تجمع بين الشعبين والقيادتين فى القاهرة وسول.



وخلال الاجتماع، استعرض محمود شعراوى لملامح الدور المحورى الذى تقوم به الوزارة فى متابعة المشروعات الجارية على أرض مختلف المحافظات فى مختلف المجالات الخدمية والتنسيق مع باقى الوزارات، بالإضافة إلى تطوير الإدارة المحلية والتخطيط المحلى وتنمية الموارد وتحسين الخدمات بالمحافظات.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لملف التدريب وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الإدارية وإعداد صف ثانى فى المحليات بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى إمكانية التعاون بين الوزارتين فى هذا المجال عن طريق مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومركز كوريا لتنمية قدرات القادة الحكوميين المحليين.



كما تناول محمود شعراوى، تفاصيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج تطوير الريف المصرى للنهوض بمستوى حياة المواطنين بالقرى والمراكز المحلية المستهدفة وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا بصورة مستدامة، وأشار " شعراوى " إلى أن تلك المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تستهدف تغيير حياة 58 مليون مواطن بقرى الريف وتحسين أحوالهم المعيشية وإحداث تغير شامل فى كافة الخدمات بالقرى المستهدفة، وتعتبر المبادرة أكبر مبادرة تنموية فى تاريخ الدولة المصرية من حجم المخصصات المالية وعدد المستفيدين لتغيير وجه الريف المصرى تنمويا بشكل أفضل.

وأشار محمود شعراوى إلى اهتمام الحكومة بتوفير برامج تدريبية للعاملين المحليين المعنيين بمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى لضمان الحفاظ على الأموال التى ستنفقها الدولة فى المشروعات المنفذة واستدامتها والصيانة والتشغيل بصورة جيدة.



كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات حيث رحب الوزير بإمكانية تبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية فى هذا المجال الحيوى للدولة المصرية وبحث توفير دورات تدريبية للكوادر المحلية العاملة فى مجال المخلفات الصلبة.

وشدد وزير التنمية المحلية على اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب والمرأة فى قرى برنامج تطوير الريف المصرى وباقى المحافظات لتمكينهم اقتصاديا، لافتا إلى ترحيب الوزارة بأى خبرات خاصة بتطوير قدرات صندوق التنمية المحلية وكذا تطوير قدرات برنامج " مشروعك" من خلال الاستفادة من الخبرة الكورية فى ميكنة الخدمات المقدمة وتحسينها.

ومن جانبه أعرب رئيس الوفد الكورى عن استعداد وزارة الداخلية والسلامة لتقديم كل الدعم والتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة خاصة فى مجالات التدريب وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطن بطريقة سريعة وإلكترونية وتبادل الخبرات الممكنة لتحقيق مصلحة الشعبين.



وأكد كيم سونجسو على الاعتزاز الكورى على المستويين الرسمى والشعبى بعلاقاتها الوطيدة مع مصر، والحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون والاستفادة من التجربة التنموية بكوريا الجنوبية، وأشاد كيم سونجسو بالتطوير والنهضة الكبيرة التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف القطاعات لافتا إلى إمكانية التعاون بين الوزارتين فيما يخص برنامج تطوير الريف المصرى بما يحقق الأهداف التى وضعتها القيادة السياسية لهذا المشروع الضخم والتى تنفذها الحكومة المصرية.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين لدراسة إعداد مذكرة للتعاون تضم عدد من الملفات الحيوية والمهمة لوزارة التنمية المحلية والمحافظات وبعض الأفكار والموضوعات التى تم بحثها فى الاجتماع للبدء فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.