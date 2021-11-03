القوى العاملة:تعيين 1770 شاباً منهم 46 من ذوى الهمم والتفتيش على...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1770 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 46 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5907 شاباً ، كما تم توفير 245 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 2006 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 22 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 39 بمنشآت القطاع الخاص ، وإصدار 3 تراخيص عمل لاجانب .

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال سبتمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 500 منشآت ( دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 300 منشأة أخرى ، وأسفر عن تحرير 18 محضراً ، وتلقي 6 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث 4 شكاوى منها ، وتبقى شكوتين مازالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 91 شكوى أخرى قدمت ورقياً .

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف منحتي مولود بـ 4000 جنيه ، فضلاً عن صرف 9200 جنيه رعاية صحية لـ 19 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 621 منشأة وإعادة التفتيش على 651 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 258 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 525 منشأت لإزالة المخالفات ، وبحث 119 شكوى في نفس المجال، وعقد 65 ندوة توعية، كما تم التفتيش على 582 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).