سفارة مصر فى أديس أبابا تنشر عدد من التحذيرات للجالية المصرية

أهابت سفارة مصر لدي أديس أبابا، بأعضاء الجالية اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها البلاد طبقا للبيانات الرسمية الصادرة، وضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المحلية، وحصر تحركات الأفراد والأسر في أضيق الحدود، مصحوبًا بأوراق الثبوتية الشخصية في كافة التحركات، فضلا عن الابتعاد عن أماكن التجمعات أو التوجه إلي المناطق النائية.
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يأتى ذلك بالتزامن مع إصدار الحكومة الإثيوبية قرارا بفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد أمس الثلاثاء.
وأوضحت السفارة إنه في حالة الطوارئ يرجي الاتصال علي الرقم التالي: 251944342108+.
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