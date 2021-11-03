/659505/التموين-تتيح-لأصحاب-المخابر-صرف-الخبز-مع-الاحتفاظ-بشكل-مؤقت-بالبطاقة-التموينية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، بيانًا بشأن صرف أرغفة الخبز إلى المواطنين.

دوت الخليج

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه متاح ولفترة مؤقتة أن يتم الصرف في حين يمكن الاحتفاظ بالبطاقة التموينية عند صاحب المخبز.

التموين تتيح لأصحاب المخابر صرف «الخبز» مع الاحتفاظ بشكل مؤقت بالبطاقة التموينية

وجاء فى بينا وزارة التموين:” تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع المخابز والجهات الرقابية المشرفة عليها، بأنه نظراً لوجود بعض البطيء في نظام معلومات صرف الخبز، بأنه يجوز في هذه الحالة فقط بأن يقوم صاحب المخبز بصرف الخبز للمواطن مع الاحتفاظ بشكل مؤقت بالبطاقة التموينية”.

كما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذا الأمر سيطبق فقط الموافق الأربعاء 3-11-2021، لحين رجوع انتظام نظام معلومات صرف الخبز بصورة طبيعية.