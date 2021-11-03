صور.. أسامة القاضى: نتعامل بشفافية مع المشروعات الاستثمارية على أرض المنيا

جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جلسة المشاركة المجتمعية، بمركز ملوى بقاعة الوحدة المحلية، والتى تستهدف مناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التى سيتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2022 - 2023 ومتوسطة الأجل 2022 - 2025 وذلك فى إطار برنامج التنمية المحلية.





جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوى، وعدد من وكلاء الوزارات، ونواب البرلمان، والجهات المعنية.

وقال محافظ المنيا، إن الدولة المصرية، تتعامل بشفافية مع المشروعات التى تقام بجميع مراكز المحافظة، وذلك يتماشى مع نمط ومنهجية عمل المحافظة التى تعتمد على إشراك المواطنين فى كل القرارات والمشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المنيا، خصوصا فى ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية، ومن هذا المنطلق يتم عقد جلسات الحوار المجتمعى مع المواطنين، لإشراكهم فى الخطة الاستثمارية وليكونوا رقباء على المشروعات بكافة مجالاتها.



وأوضح المحافظ أن الحكومة المصرية دشنت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومى ممول من الحكومة المصرية وجزئيا من البنك الدولى ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية حيث شملت المرحلة الأولى محافظتى سوهاج وقنا، والمرحلة الثانية ستضم المنيا وأسيوط بداية من العام الحالى 2021 - 2022.



وأضاف المحافظ، أنه تم إطلاق المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهو المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذى يستهدف تغيير وتحسين حياة المصريين للأفضل، والتخفيف عن كاهل أهالينا فى الريف ولا سيما فى محافظات الصعيد التى تحظى باهتمام كبير، حيث كان نصيب محافظة المنيا، تنفيذ 1800 مشروع خدمى، لتطوير 5 مراكز بمحافظة المنيا وهم (العدوة - مغاغة - أبوقرقاص - ملوى - ديرمواس) بإجمالى 32 وحدة محلية قروية تضم 192 قرية و757 تابعا.



وأشار المحافظ، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة التى بصدد الاستماع إلى مقترحات المواطنين تتمركز فى مشروعات الإدارة المحلية وهى قطاعات (الكهرباء – الكبارى – الرصف – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء – تحسين البيئة)، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى قطاعات (التكتلات الاقتصادية – أسواق – مواقف – تطوير المناطق الصناعية)، ومشروعات حياة كريمة (البنية التحتية والمرافق – الصحة – التعليم – الشباب والرياضة).

وتم عرض تقديمى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث تناول لمحة عامة عن البرنامج والأهداف والمكونات والإطار العام، والممارسات المثلى للبرنامج وآليات تعميمها على المستوى المركزى والمحلى، بالإضافة إلى الآليات المؤسسية للمشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات الاجتماعية فى البرنامج.



كما أدار المحافظ نقاشا مع المواطنين للاستماع إلى مقترحاتهم للمشروعات التى سيتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2022 - 2023 ومتوسطة الأجل 2022 - 2025، ودعا المحافظ المواطنين لزيارة المشروعات التى تتم بمركز ملوى على أرض الواقع.