التموين تصدر بيانا مهما حول صرف الخبز للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حل الأزمة، قال البيان، إنه يجوز فى هذه الحالة فقط بأن يصرف صاحب المخبز للمواطن الخبز مع الاحتفاظ بشكل مؤقت بالبطاقة التموينية لديه اليوم فقط الموافق الأربعاء، لحين رجوع انتظام نظام معلومات صرف الخبز بصورة طبيعية.
وتقدم الدولة دعم الخبز لنحو 71 مليون مواطن، وحصة كل فرد من الخبز المدعم 5 أرغفة يوميا، بخمسة قروش، ويتم إضافة عشرة قروش إلى قيمة الدعم المخصص للسلع على البطاقة التموينية نظير كل رغيف لم يصرفه المواطن من الخبز،ليتم تجميعها ويصرف مقابلها سلع تسمى فارق النقاط.
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