جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة النيابة الإدارية أنها، تبدأ اليوم وعلى مدار يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 نوفمبر اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، إجراءات الكشف الطبى لمعاونى النيابة الجدد من دفعتى 2013 و2014 وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء إجراءات الكشف الطبى لمعاونى النيابة الإدارية الجدد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.