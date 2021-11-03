/659507/وزير-الزراعة-يوافق-على-388-مليون-جنية-تمويل-جديد-للبتلو

صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى وافق على اعتماد مبلغ (388,325,000 جنيه) لعدد 1941 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين باجمالى عدد رؤوس ماشية (25062) رأس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

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وزير الزراعة يوافق على 388 مليون جنية تمويل جديد للبتلو

وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن أكثر من 6 مليارات جنية لحوالى 36600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 405 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة.

الزراعة: لا يشترط تقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط

ومن ناحيته قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه للإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد لا يشترط تقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط ولكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول (الزراعى المصرى او الأهلي المصري) أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أى عقبات تواجه المستفيدين على أرض الواقع.

وأضاف سليمان أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.

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هذا وحددت وزارة الزراعة فى وقت لاحق أرقام يمكن من خلالها التواصل فى هذا الشأن، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).