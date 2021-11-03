/659511/أجواء-خريفية-تعرف-على-درجات-الحرارة-فى-المحافظات

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس اليوم، لتحديد الرداء المناسب والتوقيت الأنسب للخروج.

وتعد حالة الطقس محل اهتمام لدى الكثير من المواطنين سواء في العاصمة أو المحافظات الأخرى، وإليكم درجات الحرارة اليوم فى عدد من المحافظات.

دوت الخليج

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة فى مدينة القاهرة الصغرى 19 والعظمى 29، بينما ستكون فى شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 29.

درجات الحرارة فى المحافظات

وإليكم درجات الحرارة فى المحافظات الأخرى:-

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 العظمى 28

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 العظمى 28

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 العظمى 27

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 23 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 17 والعظمى 30