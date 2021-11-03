/659523/رئيس-الوزراء-يستعرض-جهود-اللجنة-الطبية-العليا-ولجنة-الاستغاثات-الطبية -109-عمليات-جراحية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، حول جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث أوضح أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 571 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين.

دوت الخليج

رئيس الوزراء يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية

وأوضح المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاستجابات خلال شهر أكتوبر الماضى شملت صدور 190 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 109 عمليات جراحية، وإصدار 16 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضاً توفير الإجراءات الطبية لـ 118 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 67 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 23 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الوزراء: لجنة الاستغاثات الطبية رصدت 7 منشورات كاذبة

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية رصدت 7 منشورات كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المشار إليها، تم التعامل معها قانونياً، مؤكدا حرص اللجنة على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات من خلال الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة.